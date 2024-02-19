Эксперт призвала не забывать о необходимости посещать врача и следовать его рекомендациям. Без импровизаций.

Часто, имея много сопутствующих заболеваний, люди старшего поколения при незначительных изменениях и дискомфорте в грудной клетке бегут в аптеку, покупают знакомые сердечные капли и снимают симптомы. Как подчеркнула врач-кардиолог Айгюн Гусейнова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, делать этого категорически нельзя. Во-первых, прием препаратов искажает клиническую картину.

«Допустим, имеется болевой синдром в грудной клетке, мы выпиваем данные капли, так как они обладают противотревожным эффектом. Тревожность уходит, болевой синдром немножко уходит, и такие пациенты не вызывают скорую помощь, а за этим может быть скрыт острый инфаркт миокарда. Это как минимум», — сказала доктор.

Не вызывая скорую помощь, человек с патологией не только искажает клиническую картину, он также затрудняет работу врачей. Специалисты во время обследования не знают наверняка, как протекает инфаркт миокарда. Врач добавила, что при своевременном и корректном оказании медицинской помощи можно значительно отсрочить осложнения инфаркта миокарда. А если человек терпит боль и не вызывает медиков, инфаркт будет с осложнениями. Неминуемо.

По словам Гусейновой, когда пациент регулярно злоупотребляет теми самыми сердечными каплями, у него может со временем развиться непереносимость. Не менее опасно побочное явление в виде привыкания. Допустим, в первый раз вы приняли пять капель, потом десять… Так можно дойти и до 50 капель, но со временем и их станет мало для снятия тревоги. Организм привыкает и в будущем, чтобы купировать какие-либо симптомы, он будет требовать еще большей дозировки.

«Также это может быть проявление побочных действий в виде тошноты и рвоты, изменений со стороны желудочно-кишечного тракта, поэтому без рекомендации врача самолечением заниматься ни в коем случае не нужно», — добавила кардиолог.

Как показывает практика, всем «сердечникам» необходимо также с осторожностью относиться к приему нестероидных противовоспалительных препаратов, обезболивающих, которые содержат ацетилсалициловую кислоту. Очень часто пациенты используют эти лекарства самостоятельно, не консультируясь с доктором. И лечатся вредной в данном случае ацетилсалициловой кислотой при высоких показателях артериального давления, вместо того чтобы получить грамотную терапию в кабинете врача.

«Это наигрубейшая ошибка, потому что при высоких цифрах давления, при использовании препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту может повлечь за собой геморрагический инсульт — очень высокий риск», — заключила Гуксейнова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать у себя синдром «разбитого сердца».