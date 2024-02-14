Принимает особую форму: как распознать у себя синдром «разбитого сердца»

Иногда «разбитое сердце» не просто метафора, а повод обратиться к врачу. Что это такое, как распознать состояние и кто в группе риска, «Известиям» рассказала врач-кардиолог Майя Алтарева.

«Синдром разбитого сердца, или синдром Такоцубо — это понятие, которое вошло в кардиологию сравнительно недавно, в 90-е годы прошлого века. Такоцубо — это горшок для ловли осьминога, который используют в Японии. Он имеет округлое основание и горлышко, которое сужается наверху. Именно такую форму принимает сердце, если посмотреть на него с помощью ультразвукового исследования во время развития синдрома Такоцубо», — сообщила врач.

По ее словам, синдром Такоцубо — это кардиомиопатия, которая возникает на фоне внезапного стресса или горя от потери близкого. Кардиомиопатия — это заболевание мышц сердца.

При кардиомиопатии сердце принимает ту самую форму Такоцубо из-за того, что ткани внезапно перестают сокращаться, а точнее, делают это неравномерно. Верхушечные отделы перестают сокращаться, и вот возникает как бы основание, расширенная часть горшка, а базальные отделы сердца продолжают свою сократительную деятельность, и остается узкое горлышко.

«Синдром разбитого сердца провоцируется сильным стрессом. Это сильные негативные переживания, из-за которых пациент начинает испытывать симптомы, похожие и порой неотличимые от симптомов инфаркта миокарда. Это острая интенсивная боль в грудной клетке, нехватка воздуха, потоотделение, нарушение ритма, возможно, потеря сознания. Помимо абсолютной схожести по жалобам, клиническая картина инфаркта миокарда и синдрома Такоцубо будет выглядеть одинаково на электрокардиограмме. Поэтому пациентов с такими симптомами однозначно будут госпитализировать. А далее пациенту будет выполняться коронароангиография, это инвазивное исследование сосудов сердца. При синдроме Такоцубо сосуды сердца будут абсолютно чистые, и по УЗИ сердца будет характерная картина „горшка для ловли осьминога"», — сказала специалист.

Чаще кардиомиопатии Такоцубо подвержены именно женщины и в большей степени женщины старшего возраста, указала Алтарева. Однако описаны некоторые случаи развития данных симптомов у молодых женщин и мужчин.

«Интересен случай развития такого синдрома у женщины-ученой, которая потеряла флешку со всеми-всеми своими научными наработками и попала в больницу с синдромом Такоцубо», — рассказала кардиолог.

Прогноз при синдроме разбитого сердца благоприятный. Практически у всех пациентов происходит обратное развитие всех изменений и восстанавливается сократительная способность мышц сердца.

В среднем это занимает от одной до четырех недель. Все это время пациент должен находиться в стационаре под наблюдением врачей, отметила эксперт.

«Так как развитие кардиомиопатии Такоцубо провоцируется сильным стрессом, то мы понимаем, что главной профилактикой этого состояния будет по возможности максимальное ограничение стрессовых ситуаций», — заключила Алтарева.

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