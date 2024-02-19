«Это было 38 лет назад»: актер Алексей Нилов о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

О страшной трагедии, которая произошла в Чернобыле, помнит весь мир. Особенно хорошо она запомнилась очевидцам. Среди них был и Алексей Нилов.

В эфире одной из программ на федеральном телеканале заслуженный артист РФ Алексей Нилов вспомнил, как принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Актер попал на станцию во время срочной службы.

«Это было 38 лет назад. Мы туда приехали на комсомольском задоре», — рассказал он.

По словам актера, для защиты от радиации солдатам выдали обычные респираторы. Нилов отмечает, что с возрастом его здоровье ухудшилось, однако он не знает, связанно ли это как-то с аварией.

Алексей Нилов также вспоминает приезд специалистов из Японии на аварийную АЭС. Они утверждали, заметил он, что в Чернобыле нельзя будет появляться следующие 30 лет.

Как ликвидатору первой степени, Алексею платят пенсию с 50 лет. Также актер регулярно проходит полное обследование в поликлинике ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах аварии на Чернобыльской АЭС.