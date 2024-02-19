ФСБ нейтрализовала агента СБУ за подготовку теракта против запорожского политика

Российские силовики нейтрализовали россиянина, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина собирался совершить теракт против одного из запорожских политиков. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — говорится в сообщении.

Россиянин собирался совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства (СВУ). Украинские спецслужбы координировали деятельность и снабжали Дятленко взрывчатыми веществами. Отмечается, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам, в результате чего был «нейтрализован».

Пострадавших среди мирных жителей и правоохранителей нет.

Вместе с тем отмечается, что при осмотре места происшествия обнаружен пистолет Макарова, патроны к нему и стрелянные гильзы. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, вопрос о возбуждении уголовного дела рассматривается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге вскрыли цепочку незаконного сбыта оружия из зоны СВО. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.