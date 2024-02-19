ФСБ нейтрализовала агента СБУ за подготовку теракта против запорожского политика

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Мужчина оказал сопротивление при задержании.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Российские силовики нейтрализовали россиянина, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина собирался совершить теракт против одного из запорожских политиков. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — говорится в сообщении.

Россиянин собирался совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства (СВУ). Украинские спецслужбы координировали деятельность и снабжали Дятленко взрывчатыми веществами. Отмечается, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам, в результате чего был «нейтрализован».

Пострадавших среди мирных жителей и правоохранителей нет.

Вместе с тем отмечается, что при осмотре места происшествия обнаружен пистолет Макарова, патроны к нему и стрелянные гильзы. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, вопрос о возбуждении уголовного дела рассматривается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге вскрыли цепочку незаконного сбыта оружия из зоны СВО. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.

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