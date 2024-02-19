Воздушную тревогу объявили в Севастополе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Подробности привел губернатор.

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Воздушная тревога звучит над Севастополем. О запуске сирен сообщил губернатор Михаил Развожаев, разместив в своем Telegram-канале сообщение с видео.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев.

Несколько дней назад, 16 февраля, в Севастополе также звучали сирены. Тогда было остановлено движение наземного общественного транспорта. Ограничения в движении наблюдались и у морского транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Воронежем. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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