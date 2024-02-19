Двух агентов спецслужб Украины задержали под Луганском

Они шпионили за российской армией с самого начала спецоперации.

Российские силовики задержали двух жителей населенного пункта Новоайдар за работу на иностранные спецслужбы. Об этом сообщает ЦОС Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Луганской народной республике (ЛНР).

«Фигуранты задержаны. Ведется следствие», — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина и женщина для оказания содействия ВСУ связались с представителями Службы безопасности Украины (СБУ). С начала российской спецоперации они собирали и передавали сведения военного характера о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава армии России.

Собранную информацию они передавали в СБУ через интернет-мессенджеры. Следователи УФСБ возбудили уголовное дело в отношении задержанных за шпионаж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ нейтрализовала агента СБУ, готовившего теракт против запорожского политика.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.