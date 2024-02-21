«Имеет право»: Цискаридзе прокомментировал скандальные заявления Кологривого

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32 0

Цискаридзе заявил о праве Кологривого публично высказывать свое мнение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Те, кому не нравится мнение молодого актера, могут просто не слушать его, считает артист и телеведущий.

Никита Кологривый имеет право публично высказывать свою точку зрения, а тот, кому она не нравится, может просто не слушать актера. Об этом заявил народный артист РФ Николай Цискаридзе, комментируя скандальные заявления звезды фильма «Оффлайн», которыми тот отметился в последнее время.

«Каждый человек имеет право на свое мнение, на свой взгляд. Он же гражданин нашей страны, честный налогоплательщик, он имеет право на свое мнение. Другое дело, что, когда актер о чем-то заявляет, все начинают на него нападать», — заявил Цискаридзе корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии в честь дня рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной.

Он отметил, что в прежние времена артисты получали право высказываться, только когда становились именитыми. Сейчас же, по словам деятеля культуры, все стали блогерами, что-то постоянно говорят и раздают интервью, и этого уже не изменить.

«Не нравится — не слушайте! А если выслушиваете человека до конца, то почему потом обвиняете его? Это вы зашли на его страницу. Здесь палка о двух концах», — отметил Цискаридзе.

Он добавил, что для себя выбрал позицию не смотреть то, что ему не нравится, и не обращать на это внимания.

Кологривый в последнее время отметился рядом эпатажных высказываний, вызвавших волнение в профессиональной среде. Так, он заявил, что многие современные актеры работают, не имея профильного образования. В пример он привел Александру Бортич, иронично подметив, что съемки в кино без диплома смахивают на отношения без любви.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого Николай Цискаридзе считает лучшими молодыми артистами России.

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