Лавров прибыл в столицу Кубы с рабочим визитом

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Российский дипломат намерен встретиться с президентом латинской страны, а также главой МИД.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Переместимся на Кубу, где приземлился борт российского МИД. С рабочим визитом в Гавану прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что он встретится с президентом страны и коллегой из внешнеполитического ведомства Кубы.

Основными темами переговоров заявлены укрепление политического диалога и наращивание связей в торгово-экономической, финансовой, научной и культурной областях. Это первая страна в турне Сергея Лаврова по Латинской Америке. Также он планирует посетить Венесуэлу и Бразилию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров прокомментировал вопрос о выходе России из ОБСЕ, которая ранее встала на сторону киевского режима после атаки ВСУ на Белгород 30 декабря 2023 года. По словам министра, эта тема сейчас не обсуждается, однако «повисла в воздухе».

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