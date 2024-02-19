Игры под вопросом? Большая часть объектов в Париже не готова к Олимпиаде

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Большая часть олимпийских объектов в Париже не готова к Играм

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Georgiy Rozov; 5-tv.ru

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Главный спортивный город 2024 года охватили протесты. Чего требуют активисты?

Во французской столице сегодня началась бессрочная забастовка сотрудников Эйфелевой башни. Оказалось, что обслуживать главный символ Парижа должным образом не получается. Лидеры профсоюзов говорят, что власти выделили слишком мало денег на ее ремонт.

И все это — в преддверии главного мирового спортивного события — Олимпийских игр. Они начнутся уже через несколько месяцев, но большая часть объектов для проведения соревнований недоделана. Нет транспортной инфраструктуры, а улицы заполонили бездомные.

Французские активисты в защиту прав человека стали сквоттерами — обнесли кольцом огня пока еще пустующие здания Олимпийской деревни, и потребовали вместо спортсменов немедленно заселить туда бездомных со всей страны. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Якименко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Казани стартуют первые мультиспортивные «Игры будущего».

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