В Казани стартуют первые мультиспортивные «Игры будущего»

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Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине. Это первый в мире чемпионат, который стирает границы между реальностью и виртуальным спортом.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Соединить две реальности в одну. Уже завтра в столице Татарстана откроется большой мультиспортивный турнир — «Игры будущего». А сегодня организаторы раскрыли детали того, как пройдут фиджитл-соревнования. Уже сегодня в Казань съезжаются участники из Китая, Перу, Ирана, Аргентины и даже США — всего 277 команд из 107 стран мира. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине. В оргкомитете подчеркивают — это первый в мире чемпионат, который стирает границы между реальностью и виртуальным спортом.

«Фиджитал — новая история, которую мы придумали, написали с нуля. Нашли спортсменов, которые готовы в этом соревноваться. Но с нами остался практически чистый киберспорт. Например, та же DOTA, которая играется сегодня. Ребята разыграют киберспртивные турнир, но мы для них заготовили фиджитальное шоу. В конце они выберут, во что будут соревноваться», — говорит спортивный директор «Игр Будущего» Владислав Ершов.

О популярности фиджитал-спорта говорит статистика. Так билеты на стартовые матчи были раскуплены всего за пять минут. Первые групповые этапы по кибер-хоккею пройдут уже сегодня. Каждый матч будет состоять из двух частей: сначала команды сыграют в хоккейный симулятор, а потом выявят сильнейшего на хоккейной площадке в формате «три на три». Стать финалистом «Игр будущего» мечтает каждая команда. Мотивирует спортсменов призовой фонд — это десять миллионов долларов.

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