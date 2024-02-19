СМИ заявили о затонувшем в Аденском заливе судне, атакованном хуситами

Известно, что оно принадлежало Великобритании. Информацию о повреждениях подтвердила британская компания.

Британское судно Rubymar, которое было обстреляно йеменскими хуситами, затонуло в Аденском заливе. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia в социальной сети X, ссылаясь на свои источники.

В понедельник, 19 февраля, представитель хуситского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что силы Йемена атаковали судно Великобритании несколькими противокорабельными ракетами. Экипаж был эвакуирован. А в британской компании LSS-SAPU позднее сообщили, что судно под флагом Белиза, действительно, получило повреждения при атаке йеменских хуситов.

СМИ пишут о том, что судно затонуло. Однако в Великобритании пока не знают данных о состоянии судна и предполагают, что оно может быть отбуксировано.

Конфликт начался с ноября прошлого года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе. Тем самым они пытаются выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа.

В январе США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся ракетному удару.