Хуситы заявили о ракетном ударе по военному кораблю США

Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся ракетному удару. Об этом сообщил военный представитель движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа.

«Военно-морские силы вооруженных сил Йемена провели военную операцию против американского военного грузового судна (Ocean Jazz) в Аденском заливе с использованием противокорабельных ракет», — написал он в Telegram-канале.

Представитель движения пообещал и впредь отвечать на любые атаки США. Хуситы, отметил он, будут препятствовать заходу израильских судов в порты Палестины до тех пор, пока не прекратятся «агрессия против палестинского народа» и блокада сектора Газа.

Конфликт начался с ноября прошлого года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе.

Тем самым они пытаются выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа. 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена.

Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.

Россия осудила действия США и Великобритании, назвав их нелегитимными. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, атака стран стала угрозой миру и безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такие хуситы и какую угрозу они несут миру.