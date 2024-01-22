Хуситы заявили о ракетном ударе по военному кораблю США

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Эта атака стала четвертой по счету с начала американо-британских ударов по Йемену.

Хуситы заявили о ракетном ударе по военному кораблю США

Фото: www.globallookpress.com / Petty Officer 1st Class Amber / US

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся ракетному удару. Об этом сообщил военный представитель движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа.

«Военно-морские силы вооруженных сил Йемена провели военную операцию против американского военного грузового судна (Ocean Jazz) в Аденском заливе с использованием противокорабельных ракет», — написал он в Telegram-канале.

Представитель движения пообещал и впредь отвечать на любые атаки США. Хуситы, отметил он, будут препятствовать заходу израильских судов в порты Палестины до тех пор, пока не прекратятся «агрессия против палестинского народа» и блокада сектора Газа.

Конфликт начался с ноября прошлого года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе.

Тем самым они пытаются выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа. 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена.

Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.

Россия осудила действия США и Великобритании, назвав их нелегитимными. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, атака стран стала угрозой миру и безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такие хуситы и какую угрозу они несут миру.

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
Месть за Донецк: армия России продвигается в сторону Курахово
0:27
Полная катастрофа: станет ли Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного
0:12
Не дожил один день: в Петербурге умер солист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко
0:02
«Могу сказать от всех нас»: в Госдепе оценили вероятность передачи Аляски в пользу России
23:53
Джигурда подает в суд на помощника, слившего скандальное видео с Волочковой
23:41
Всему голова? Стоит ли категорически отказываться от хлеба

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Была круглой отличницей»: Анна Калашникова боялась поведения одноклассников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса