Там киевский режим понес огромные потери, как в живой силе, так и техники. Подробности привели в оборонном ведомстве.

Российские военные, входящие в подразделения группировки «Центр», заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Соловьево и Тоненько Донецкой народной республики (ДНР), отразили девять атак недалеко от Ласточкино и Первомайского, а также лишили киевский режим 565 боевиков, двух боевых бронированных машин, 23 автомобилей, двух артиллерийских систем М777 и гаубицы Д-30.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит освобожденная Авдеевка.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали жилые кварталы Донецка. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от этого города, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.