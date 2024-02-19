Десять лет под гнетом ВСУ: как выглядит освобожденная Авдеевка

Эфирная новость 132 0

Корреспондент «Известий» Григорьев побывал в Авдеевке после освобождения города

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Корреспондент «Известий» побывал в городе после освобождения населенного пункта от националистов.

Спешно покидая позиции в Авдеевке, украинские боевики успели оставить после себя большое количество мин-ловушек и заложенных бомб. Спасаясь бегством, противник минировал здания, подвальные помещения и перекрестки улиц. Только за один день наши саперы уничтожили более 200 взрывоопасных предметов.

О том, с какими сюрпризами ВСУ приходится сталкиваться российским бойцам в разрушенном городе — в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева. Он одним из первых побывал в Авдеевке после ее освобождения.

Мы в Авдеевке. Нашей Авдеевке. В городе, из которого почти десять лет стреляли по Донецку.

«Самые интенсивные бои были вот в этом районе! Можно заметить по дорожному полотну — от него практически ничего не осталось», — рассказывает журналист.

Нас сопровождают очень аккуратно и предусмотрительно — не дают даже шагу ступить на неизведанную «зеленку». Повсюду — саперы. Миноискатели постоянно звенят от огромного количества металла на земле.

Убегая, украинские формирования оставили после себя много неразорвавшихся боеприпасов и мин-ловушек. Под этим противотанковым «блином» закопано еще несколько. Тронешь мину — последует взрыв.

А здесь пытались заминировать мост, но из-за быстрого наступления не успели. Хотя необходимые подготовительные работы все же провели.

Авдеевка, как и вся Украина, воевала с Донецком с 2014-го. В разгар конфликта именно с ее улиц по столице Донбасса стреляла артиллерия. Теперь этого не будет. Впрочем, и Авдеевки как таковой нет. Город разрушен, его придется долго восстанавливать.

«Даже деревья вот такой особенной формы. Все ветки порублены осколками. Какой интенсивности здесь был бой. Кстати, здесь был один из укрепленных пунктов ВСУ», — рассказывает журналист.

Пока в Авдеевке непривычно тихо. Но не исключено, что уже через несколько дней украинские формирования предпримут попытки стрелять по городу издалека. Так они делали в Артемовске после того, как его оставили. И в Соледаре.

Из самых красноречивых напоминаний о бегстве ВСУ — огромное количество бронетехники, брошенной на улицах и в полях. В том числе западной.

Тема:
Спецоперация
19 февр
Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке
19 февр
Штурмовики Су-25 наносят удары по позициям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
19 февр
Российские саперы приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке
19 февр
Генштаб ВС РФ: военные НАТО воюют на Украине под видом наемников
19 февр
«Единственный выход»: в США назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
19 февр
В Генштабе не исключили очередной попытки контрнаступления ВСУ
18 февр
Российские бойцы нашли трофейное западное оружие ВСУ в Авдеевке
18 февр
Врассыпную: появились новые кадры бегства боевиков ВСУ из Авдеевки
18 февр
Власти Литвы пообещали поставить Украине истребители F-16 в июне
18 февр
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей
-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:06
Десять лет под гнетом ВСУ: как выглядит освобожденная Авдеевка
7:50
«Магия просто»: как звезда «Ворониных» Георгий Дронов следит за своей фигурой
7:34
Актеры из фильма «Лед 3» устроили поклонникам незабываемый сюрприз на катке в Москве
7:20
О чем молчат коучи: почему курсы и марафоны в интернете не учат зарабатывать
7:16
Как сердечные капли доводят людей до инфаркта миокарда — объясняет кардиолог
7:00
Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Сейчас читают

Певица Анастасия Крайнова сломала ребро на съемках реалити-шоу о выживании
Российские саперы приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок