Опечаленный принц Уильям извинился за Кейт Миддлтон на премии BAFTA

Наследник британской короны пообещал просмотреть все пропущенные номинированные фильмы вместе с супругой.

Принц Уильям посетил церемонию вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств. На торжественном мероприятии старший сын короля Великобритании Карла III извинился за свою супругу Кейт Миддлтон, которая не смогла присутствовать на званом вечере из-за состояния здоровья. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на иностранные источники.

BAFTA прошла в лондонском Royal Festival Hall. Принц Уэльский предпочел утонченный наряд: блейзер с атласными отворотами, белую рубашку и темные брюки. Многие гости мероприятия заметили, что член королевской семьи прибыл на церемонию не в самом лучшем расположении духа.

Судя по всему, Уильям искренне переживает из-за семейных трудностей — супруга Кейт совсем недавно перенесла операцию на брюшной полости, а его родной отец болен онкологией.

Некоторое время спустя наследник английской короны немного «оттаял» и признался, что действительно рад оказаться на премии BAFTA. Он также пообещал, что посмотрит все пропущенные номинированные фильмы совместно с любимой женой, которая все еще остается «на больничном».

Принц Уэльский извинился перед публикой за отсутствие Миддлтон, которая не смогла посетить торжественный вечер. Он отметил, что Кейт была искренне опечалена тем фактом, что пропустит BAFTA, которую так любит.

Супруга Уильяма всегда становилась главным украшением премии. Но в этот раз она прошла без нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Кейт Миддлтон после операции.