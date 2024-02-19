Опечаленный принц Уильям извинился за Кейт Миддлтон на премии BAFTA

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 214 0

Принц Уильям извинился за отсутствие Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA

Опечаленный принц Уильям извинился за Кейт Миддлтон на премии BAFTA

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Наследник британской короны пообещал просмотреть все пропущенные номинированные фильмы вместе с супругой.

Принц Уильям посетил церемонию вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств. На торжественном мероприятии старший сын короля Великобритании Карла III извинился за свою супругу Кейт Миддлтон, которая не смогла присутствовать на званом вечере из-за состояния здоровья. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на иностранные источники.

BAFTA прошла в лондонском Royal Festival Hall. Принц Уэльский предпочел утонченный наряд: блейзер с атласными отворотами, белую рубашку и темные брюки. Многие гости мероприятия заметили, что член королевской семьи прибыл на церемонию не в самом лучшем расположении духа.

Судя по всему, Уильям искренне переживает из-за семейных трудностей — супруга Кейт совсем недавно перенесла операцию на брюшной полости, а его родной отец болен онкологией.

Некоторое время спустя наследник английской короны немного «оттаял» и признался, что действительно рад оказаться на премии BAFTA. Он также пообещал, что посмотрит все пропущенные номинированные фильмы совместно с любимой женой, которая все еще остается «на больничном».

Принц Уэльский извинился перед публикой за отсутствие Миддлтон, которая не смогла посетить торжественный вечер. Он отметил, что Кейт была искренне опечалена тем фактом, что пропустит BAFTA, которую так любит.

Супруга Уильяма всегда становилась главным украшением премии. Но в этот раз она прошла без нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Кейт Миддлтон после операции.

-7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:21
Путин поручил кабмину заняться увеличением реальных доходов россиян
20:14
Леонид Слуцкий встретился со студентами в рамках проекта «Молодой законотворец»
20:05
Игры под вопросом? Большая часть объектов в Париже не готова к Олимпиаде
19:48
«Штаты слабеют на глазах»: почему Эквадор передумал поставлять советскую технику США
19:40
Опечаленный принц Уильям извинился за Кейт Миддлтон на премии BAFTA
19:30
«Уникальный центр»: сопредседатель штаба Путина Лысенко посетила больницу в Якутске

Сейчас читают

«13 недругов Израиля»: про двойные стандарты в футболе и канадский демарш в «фигурке»
Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга
Под капельницами: Марк Варшавер вышел на связь после информации о госпитализации
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок