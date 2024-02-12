Все затаили дыхание: что происходит с Кейт Миддлтон после операции

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 36 0

DМ: восстановление Кейт Миддлтон после операции проходит хорошо

Все затаили дыхание: что происходит с Кейт Миддлтон после операции

Фото: www.globallookpress.com / ALPR/AdMedia

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Супруга британского принца Уильяма была госпитализирована 16 января.

Кейт Миддлтон, перенесшая плановую операцию на брюшной полости, благополучно восстанавливается и идет на поправку. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на ее окружение.

Вместе с детьми и супругом, принцем Уильямом, Миддлтон отправилась отдыхать в поместье Сандрингем в Норфолке, где сейчас также находится король Карл III. Недавно ему диагностировали рак простаты, позади первый курс лечения.

В единственном заявлении Кенсингтонского дворца о здоровье Миддлтон говорится, что «исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи». А будет это в конце марта.

Отмечается, что 42-летнюю принцессу выписали 12 дней назад из лондонской клиники, где она провела почти две недели. О характере операции ничего неизвестно, но источники отмечают, что она не была связана с раком.

«Восстановление Кэтрин проходит хорошо. Она с нетерпением ждала смены обстановки. Теперь она отдыхает в Норфолке, пока дети выпускают пар вместе с Уильямом», — говорит инсайдер.

Миддлтон была госпитализирована в одну из лондонских клиник 16 января. В тот же день ее прооперировали.

Официально хирургическое вмешательство назвали плановым, о характере недуга принцессы предпочли умолчать. В ближайшее время она не будет принимать участие в публичных мероприятиях и встречах.

Тем временем часть обязанностей Карла III взял на себя супруг Миддлтон, принц Уильям. А его брат, принц Гарри, вылетел из США в Лондон, как только узнал о болезни монарха.

Несмотря на перелет через океан срочным рейсом, принц Гарри не получил даже части внимания, на которое мог рассчитывать. Король и его жена Камилла уделили ему всего 45 минут, после чего отправились в Сандрингем.

Места для ночевки беглому принцу тоже не нашли, пришлось снять номер в гостинице. Проведя на родине около суток, он отправился в Штаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принца Гарри назвали лицемером после визита к больному раком Карлу III.

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