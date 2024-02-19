«Хотите войны, так идите»: во Франции «послали» европейских лидеров на фронт

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Филиппо призвал отправить на фронт Макрона, Шольца и фон дер Ляйен

«Хотите войны, так идите»: во Франции «послали» европейских лидеров на фронт

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Это все-таки лучше, чем продолжать выделять помощь Киеву «до последнего украинца», считает французский политик.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отправить на фронт всех поддерживающих Украину и помощь ей политиков. Свое заявление он опубликовал на странице в соцсети X.

В том числе Филиппо упомянул президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также члена Европарламента Рафаэля Глюксманна и бывшего французского министра финансов Тьерри Бретона.

«Ты хочешь войны, так ты и иди туда! Урсула, Глюксманн, Макрон, Бретон, Олаф… и другие: все на фронт!» — сказал он.

Филиппо подчеркнул, что это лучше, чем продолжать выделять помощь Киеву «до последнего украинца». Таким образом политик отреагировал на слова Глюксманна, который в эфире радио RMC заявил о необходимости перейти Франции на военную экономику.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Филиппо требует отставки фон дер Ляйен. В частности, он сослался на намерение главы ЕК втянуть Европу в тотальную войну с Россией. Урсула фон дер Ляйен оправдывает столкновение с РФ, равно как и США в рамках конфликтов на Ближнем Востоке.

Тем временем Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Тема:
Спецоперация
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