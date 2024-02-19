Война, разграбление и безумие: почему во Франции требуют отставки фон дер Ляйен

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть ЕС в тотальную войну с Россией

Война, разграбление и безумие: почему во Франции требуют отставки фон дер Ляйен

Фото: www.globallookpress.com / Paul Daly

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Европейский политик оправдывает столкновение с другой страной, равно как и США в рамках конфликтов на Ближнем Востоке.

Глава Еврокомиссиии Урсула фон дер Ляйен намерена втянуть Европу в глобальную войну с Россией. Ее антироссийские заявления на Мюнхенской конференции по безопасности призваны оправдать вступление в этот конфликт. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

В частности, на конференции фон дер Ляйен призывала мировое сообщество решить: быть заодно с президентом России Владимиром Путиным либо — «с демократическими государствами».

Филиппо же назвал выходкой такое суждение европейского политика. По его словам, Вашингтон прибегал к аналогичным «карикатурным» заявлениям в контексте борьбы «Добра против Зла» с целью оправдать собственные войны на Ближнем Востоке и подавить настоящие демократические свободы.

«Урсула считает себя лидером армий, готовым втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет для этого легитимности! (Президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон и компания замешаны в этом разграблении и безумии», — заявил Филиппо.

Французский политик призвал отстранить Урсулу фон дер Ляйен и как можно быстрее «уничтожить Евросоюз».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕК собирается представить Стратегию военной промышленности Евросоюза в марте 2024 года.

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