Форум «Сильные идеи для нового времени» стартовал в Москве

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В рамках мероприятия каждый житель России сможет представить свои проекты о том, как изменить жизнь к лучшему.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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«Сильные идеи для нового времени» — форум с таким названием открылся накануне в Москве. Он проходит в четвертый раз. Здесь каждый житель России может представить проекты того, как изменить жизнь к лучшему. Они могут касаться развития экономики и предпринимательства, технологий или образования.

А еще в рамках форума можно пообщаться с сильными духом людьми. Например, олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о том, что необходимо для достижения цели.

«Наверное, самое главное во многих случаях — это терпение. Терпение, чтобы дойти до той вершины», — говорит фигурист.

В Агентстве стратегических инициатив сообщили, что в этом году организаторам форума поступило рекордное количество идей — более 30 тысяч. Самыми активными стали жители Башкирии, Москвы, Нижегородской, Самарской и Саратовской областей. Лучшие инициативы получат государственную поддержку.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов.

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Форум «Сильные идеи для нового времени» стартовал в Москве

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