«Немалое количество»: Пушилин о сдаче в плен боевиков ВСУ после взятия Авдеевки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 66 0

Пушилин заявил о немалом количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ в Авдеевке

«Немалое количество»: Пушилин о сдаче в плен боевиков ВСУ после взятия Авдеевки

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Неонацисты были просто вынуждены сложить оружие.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены сдаваться в плен после взятия российской армией населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал глава региона Денис Пушилин.

«По той информации, которая у меня есть, их (сдавшихся в плен боевиков. — Прим. ред.) достаточно немалое количество», — отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, неонацисты просто были вынуждены сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные, входящие в подразделения группировки «Центр», заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали жилые кварталы Донецка. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от этого города, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Тема:
Спецоперация
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