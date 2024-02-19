Путин временно передал Ульяновский станкостроительный завод Росимуществу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 50 0

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Путин временно передал Ульяновский станкостроительный завод Росимуществу

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Указ дополняет список активов, подпадающих под временное управление Росимущества на фоне антироссийских санкций. Теперь в этот перечень включен следующий пункт: «100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Ульяновский станкостроительный завод, принадлежащих Gildemeister Beteiligungen».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в декабре прошлого года Путин подписал указ о передаче акций автомобильного дилера «Рольф» во временное управление Росимущества. Как указано в документе, Росимуществу перешло 660 759 610 акций «Рольфа», которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс лимитед», и еще — 15 198 организации «Рольф моторс».

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