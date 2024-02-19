Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 25-му полку РХБЗ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Российские бойцы каждый день проявляют на поле боя отвагу и мужество, защищая Отечество.

Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 25-му полку РХБЗ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейский» 25-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указано, что наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Прежде, писал 5-tv.ru, Владимир Путин во время разговора с российскими военнослужащими заявил, что все, в том числе и он сам, пойдут ради защиты интересов России до конца.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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