Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 25-му полку РХБЗ

Российские бойцы каждый день проявляют на поле боя отвагу и мужество, защищая Отечество.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейский» 25-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указано, что наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Прежде, писал 5-tv.ru, Владимир Путин во время разговора с российскими военнослужащими заявил, что все, в том числе и он сам, пойдут ради защиты интересов России до конца.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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