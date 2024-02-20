Бритни Спирс крутит роман со своим домработником, у которого криминальное прошлое

Неужели разрыв звезды с мужем Сэмом Асгари кроется в интрижке на стороне?

Американская певица Бритни Спирс продолжает удивлять. Инсайдеры сообщили журналу Us Weekly информацию о том, что голливудская знаменитость вступила в отношения со своим бывшим домработником — 37-летним Полом Ричардом Солизом.

В прошлом году он выполнял ремонтные работы в особняке поп-звезды. Существуют догадки, что развод Бритни с ее мужем — фитнес-тренером — Сэмом Асгари также был связан с Солизом. Но самое удивительное не это — у предполагаемого возлюбленного эпатажной звезды есть жена и дети. Кроме того, ранее он был судим.

Видимо, для Бритни никакого значения эти факты не имеют. По данным издания, она уже познакомилась с детьми Солиза и весело провела с ними время, катаясь на лошадях.

Отмечается, что окружение Спирс не разделяет ее взгляда на женатого ремонтника. Они с подозрением относятся к Солизу, за которым числятся преступления.

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