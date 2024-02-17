«Окончательно свихнулась»: ворвавшаяся в кабину пилотов Бритни Спирс навлекла на себя гнев новым провокационным фото

Певица, известная своими дерзкими выходками, из раза в раз будоражит общественность поступками на грани сумасшествия.

Не успела аудитория забыть пикантное видео Бритни Спирс в образе дьяволицы, как неукротимая певица вновь подбросила повод поговорить о себе.

Если предыдущая выходка выглядела относительно невинно, то в этот раз знаменитость всерьез рискует стать фигуранткой громкого скандала.

Бритни Спирс пошалила в кабине пилотов. Instagram* / britneyspears

На этот раз блондинка навлекла на себя гнев аудитории, опубликовав в соцсетях провокационные кадры, на которых она позирует рядом с пилотом самолета прямо в кабине лайнера. Соответствующие эпатажные снимки появились в личном микроблоге самой Спирс: в кадре ничего не подозревающая певица с восторженным лицом сначала хвастается очками, а затем примеряет их на нос одного из пилотов лайнера.

Неизвестно, сделаны ли фото в момент полета или Бритни проникла на запретную территорию в перерыве между сеансами, но аудитория пройти мимо увиденного просто не смогла. У комментаторов волосы встали дыбом от увиденного: к такой провокации они готовы явно не были. Всего за сутки снимок набрал сотни тысяч гневных комментариев: Спирс клеймили позором за легкомысленность.

«Бритни окончательно свихнулась»;

«Ни закон, ни безопасность ей не писаны»;

«Что она творит! Где сопровождающие?»;

«Высадить и выдворить»;

«Помешательство»;

«За гранью добра и зла», — негодуют в комментариях фолловеры.

Примечательно, что с наступлением нового года ни одна неделя не обходится без дерзки выходок Бритни. То Спирс выдворят из отеля за прогулки без лифчика, то запишет дерзкое видео в образе дьяволицы, то под елочкой станцует.

Странные танцы исполнительницы давно вызывают у ее поклонников множество вопросов — смущают зажатые и скованные телодвижения певицы. Эксперты даже высказывали предположение, что мировая звезда может страдать от акатизии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Спирс обрушилась на Тимберлейка после концерта.

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