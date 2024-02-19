Венгрия не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 35 0

Сийярто: в Венгрии не будут накладывать вето на 13-й пакет санкций против РФ

Венгрия не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques

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С чем связано решение Будапешта, обычно выступающего против рестрикций в отношении Москвы?

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против Российской Федерации. Также Петер отметил, что Венгрия все же считает решение ЕС неправильным.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла», — сообщил министр на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе.

Глава МИД считает, что ограничения в отношении Москвы гораздо больше навредили их инициаторам. Также он сообщил, что страна не намерена спонсировать поставки оружия на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Еврокомиссии обозначили главные цели новых санкций против России. 13-й пакет антироссийских санкций направлен против обхода ограничений.

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Венгрия не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

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