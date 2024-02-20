Публичные разборки: что не поделили между собой Чеботина и Дубцова

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 62 0

Чеботина и Дубцова устроили публичные разборки

Публичные разборки: что не поделили между собой Чеботина и Дубцова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Перепалка двух знаменитостей в Сети вызвала негодование у поклонников.

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина известна своими конфликтами с коллегами. На этот раз под раздачу попала Ирина Дубцова. Чеботина углядела в словах победительницы «Фабрики звезд — 4» злой умысел.

Дело в том, что Дубцова совсем недавно дала откровенное интервью Лауре Джугелии. Во время беседы интервьюер спросила у артистки, как она относится к плагиату. Певица уверяет — спокойно. Джугелия упомянула при этом Чеботину, которая наоборот готова вступить в борьбу с каждым нарушителем. Дубцова попыталась уйти от ответа.

«Ничего не могу сказать про Люсю Чеботину. Никаких ситуаций у меня с ней не было, но ничего про нее сказать вам не могу, друзья мои, опустим эту тему», — неоднозначно высказалась звезда.

Ирина ДубцоваИрина Дубцова. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Этих слов Чеботиной было достаточно, чтобы обидеться, по традиции высказавшись об этом в социальных сетях.

«Интересно узнавать, что у тебя с кем-то конфликт, о котором ты даже не подозревал, из интервью этого человека… При том что ты ему помогал с продакшеном трека по ночам, слушал сведение и искренне считал, что вы типа друзья и хорошие приятели. А потом видишь, как сидят на интервью и закатывают глаза, когда слышат твое имя, со словами ''ничего не могу сказать, опустим''», — возмутилась Чеботина.

Дубцова не заставила себя долго ждать. Упомянув про свою спокойную натуру, упрекнула коллегу в том, что она только ищет лишний повод поругаться. По словам Дубцовой, Чеботина и так уже «достаточно наговорила».

Ранее 5-tv.ru сообщил о тяжелом аутоиммунном заболевании Ирины Дубцовой.

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Публичные разборки: что не поделили между собой Чеботина и Дубцова

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