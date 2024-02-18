«Думала, что умру»: Ирина Дубцова рассказала о тяжелом аутоиммунном заболевании

Артистке удалось побороть страшный недуг, однако он может настигнуть ее вновь.

Певица Ирина Дубцова призналась, что была на грани жизни и смерти. У нее был ужасный период тяжелой болезни, из-за которой она была вынуждена принимать гормональные препараты. Серьезные проблемы начались на фоне стресса из-за расставания, сообщила артистка в интервью на YouTube-канале.

Началось все с того, что у Дубцовой поднялась высокая температура, которая не снижалась несколько дней, также болело горло. Исполнительницу хита «Люби меня долго» постоянно трясло. И в один день стало настолько плохо, что пришлось в срочном порядке госпитализироваться.

Медики поставили диагноз: аутоиммунное заболевание щитовидной железы, острое воспаление. Из-за этого артистке пришлось долгие месяцы проходить гормональную терапию со всеми вытекающими побочными эффектами.

«После съемок в пять утра я начала кричать маме, когда поняла, что не могу сходить в туалет и голову поднять с подушки от бессилия абсолютного. Я думала, что умру, поскольку анализы, которые пришли на тот момент, когда меня скорая помощь привезла в больницу, они были просто за гранью. Сказали, что у меня воспаление щитовидной железы. Решался вопрос об удалении или лечении. Я просто начинаю плакать», — поделилась Дубцова.

Болезнь вызвала не только повышение веса, но и постоянный страх за будущее. Ведь на нервной почве приступ у певицы может произойти вновь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Слава пожаловалась на здоровье. Знаменитость призналась, что совершенно отчаялась излечиться от мучительной болезни.