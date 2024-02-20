В России могут появиться автомобили из Уганды, Ирана и Индии

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Будут ли они пользоваться спросом на рынке?

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

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На российском рынке появятся машины из Ирана, Индии и даже восточной Африки. Об этом «Известиям» сообщили в торгово-промышленной палате.

И вот какие модели, по мнению экспертов, будут иметь в нашей стране перспективу. Во-первых, это бюджетные индийские кроссоверы Tata — их цена меньше двух миллионов рублей, с таким прайсом у них просто не будет конкурентов в сегменте.

Что касается иранских автомобилей, то некоторые уже есть в России, но пока лишь в рамках параллельного импорта, и не очень популярны у наших покупателей.

Ну и самый экзотический вариант — из Уганды. Это модели Kiira — африканские электрокары. Об их качестве ничего неизвестно, поэтому завоевывать рынок им придется с трудом. Так что основным поставщиком для нас пока остается Китай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что АвтоВАЗ снова начал выпускать Lada Vesta.

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