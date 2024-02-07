Поставщик подушек найден: АвтоВАЗ снова начал выпускать Lada Vesta

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta

Поставщик подушек найден: АвтоВАЗ снова начал выпускать Lada Vesta

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Какие обновления получат машины указанной серии?

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с двумя подушками безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Завершен переход на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности для Lada Vesta и Lada Granta. С 7 февраля 2024 года все Lada Vesta, сходящие с конвейера „Автоваза“, оснащаются двумя подушками безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения испытаний и калибровок компания вернет подушку безопасности еще и на модель Lada Granta. До конца февраля ими оснастят водительское место, а в марте — пассажирское.

Как отметил глава компании Максим Соколов, найти надежного поставщика удалось в рекордные сроки — за три месяца, хотя обычно на это уходит не меньше года. По его словам, в марте также начнется производство модели Vesta с обновленным двигателем Lada 1.8 Evo и автоматической трансмиссией, а в III квартале 2024 года на Vesta вернется система ESP.

К концу 2024 года Granta оснастят системами климат- и круиз-контроля, обновят материалы отделки интерьера. А еще производители собираются повысить безопасность семейства Niva. В частности, Legend и Travel хотят оснастить подушками безопасности.

Осенью 2023-го поставщик подушек безопасности отказался отгружать продукцию из-за санкций. Однако у компании был запас компонентов, поэтому получилось закрыть цели по производству почти до конца года. Выпущенная ограниченная партия Vesta и Granta в последние месяцы соответствуют техническим регламентам в области безопасности, добавили в АвтоВАЗе.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Автозавод Санкт-Петербург» выпустил первую партию бренда XCITE.

В середине января АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию нового товарного знака, похожего на букву X. Вероятно, он будет использоваться на автомобилях, производящихся на заводе в Санкт-Петербурге. Глава АвтоВАЗ Максим Соколов позднее рассказал о планах по выпуску новых машин. Завод уже зарегистрировал новый бренд.

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