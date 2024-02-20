Партнерство, ценности и взгляды: что объединяет Россию и Кубу

Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу. О чем договорились стороны?

Гавана заинтересована в расширении связей с БРИКС, а также в развитии совместных с Россией проектов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом. В частности, страны будут расширять возможности использования на Кубе карт российской платежной системы «Мир». Корреспондент «Известий» Максим Прихода узнал, о чем еще договорились партнеры, и чем готов делиться Остров свободы.

Дружеские объятия и даже поцелуи на встрече с кубинским министром иностранных дел. Не менее теплый прием от президента. Это ведь Куба! Страна, которая хоть и находится в противоположном полушарии, но культурно, духовно и исторически она нам ближе, чем многие другие.

У России и Кубы долгая и крепкая история отношений, пропитанных взаимоуважением и поддержкой. Непримиримая позиция в отношении нового колониального порядка — то, что объединяет наши страны сегодня.

«Куба не понаслышке знает, что такое давление, эмбарго, которое США в одиночку отстаивает. Неприемлемо. Но это не останавливает Вашингтон», — говорит Лавров.

За независимость и подлинный суверенитет кубинцы платят высокую цену. Американские санкции — чувствительны для небольшого островного государства. Но есть и сферы, в которых кубинцы традиционно сильны. Например, медицина.

«Медицина у нас бесплатная. Мне недавно повысили зарплату — я получаю 11-12 тысяч песо! Это высокая зарплата для большинства из нас», — говорит местный врач-терапевт.

Трансформация социализма в рыночную экономику проходит с консультациями Москвы. Экономические связи крепки как никогда. Недавно две страны подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. В ней и про инвестиции, и про роста товарообмена.

В 2022 году товарооборот и так вырос втрое, составил почти полмиллиарда долларов. Россия поставляет на Кубу оборудование для тепловых электростанций, железнодорожные вагоны, автомобили и автобусы, нефть, растительное масло, продукты питания. Куба экспортирует как традиционные табак и ром, так и некоторые виды цветных металлов. К тому же россияне традиционно едут на Кубу отдыхать. Русских туристов тут любят и ждут. О России здесь напоминает и автопарк.

«Вот такие родные российскому глазу автомобили можно встретить на каждой кубинской парковке! „Волги“, „Москвичи“ и „Жигули“ на улицах Гаваны встречаются едва ли не чаще, чем в российских городах!» — рассказывает журналист.

Русские и кубинцы — близки культурно и духовно. И видение текущей геополитической реальности у нас — одно на двоих.

«Мы подтвердили нашу решимость продолжать координацию в рамках группы друзей в защиту устава ООН. Прежде всего, по таким направлениям, как борьба с диктатом, неоколониальными практиками, односторонними санкциями. И такую позицию разделяют все члены указанной группы. Мы констатировали сохраняющиеся даже растущие интересы кубинских друзей к взаимодействию с БРИКС», — указал Лавров.

Этим визитом Сергей Лавров открывает большое турне по латинской Америке. Дальше Венесуэла, где запланирована встреча с Николасом Мадуро. И еще несколько дней на встрече министров иностранных дел G20 — в Бразилии. Еще одной — дружественной России латиноамериканской стране.