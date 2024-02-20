В Брянской области уничтожены три вражеских беспилотника
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В небе над Брянской областью уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
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