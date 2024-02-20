Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего латиноамериканского турне
В Каракасе у российского дипломата запланирована встреча с президентом республики.
Фото, видео: © РИА Новости / МИД РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках своего латиноамериканского турне сегодня прибыл в Венесуэлу. В Каракасе он встретится с лидером республики Николасом Мадуро.
Как сообщили в нашем МИД, планируется обсудить развитие стратегического партнерства, а также вопросы координации двух стран в ООН и на других международных площадках. Сам Мадуро ранее заявил, что Лавров передаст ему «важное послание» от президента России Владимира Путина.
В Венесуэлу глава МИД прилетел из Гаваны. Там он провел переговоры с президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем. Ключевой темой встречи стало экономическое сотрудничество.
«Самая важная двусторонняя тема — это укрепление договорно-правовой базы и практических проектов в сфере торгово-экономических и инвестиционных связей. Это касается и поставок на Кубу российской нефти, нефтепродуктов, продовольствия, удобрений, что является сейчас весьма и весьма актуальным для кубинской экономики», — прокомментировал глава МИД РФ.
Из Венесуэлы Сергей Лавров отправится в Бразилию, где примет участие в заседании министров иностранных дел Большой Двадцатки.
Ранее 5-tv.ru писал, что объединяет Россию и Кубу.
Читайте также
92%
-0.14 99.49
0.14
Нашли ошибку?