В Екатеринбурге задержали американку за сбор и переводы денег боевикам ВСУ

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Российские силовики пресекли в Екатеринбурге противоправную деятельность 33-летней женщины, имеющей двойное гражданство РФ и США. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«Причастна к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что с февраля 2022 года женщина по собственной инициативе собирала деньги и отправляла их украинской организации. Эти средства шли на приобретение Вооруженными силами Украины (ВСУ) предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

Кроме того, женщина, проживая в США, неоднократно участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье о госизмене. Суд арестовал женщину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух агентов спецслужб Украины задержали под Луганском. Они шпионили за российской армией с самого начала спецоперации.