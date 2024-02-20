В Екатеринбурге задержали американку за сбор и переводы денег боевикам ВСУ

ФСБ задержала гражданку РФ и США в Екатеринбурге за сбор средств для ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Российские силовики пресекли в Екатеринбурге противоправную деятельность 33-летней женщины, имеющей двойное гражданство РФ и США. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
«Причастна к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что с февраля 2022 года женщина по собственной инициативе собирала деньги и отправляла их украинской организации. Эти средства шли на приобретение Вооруженными силами Украины (ВСУ) предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Кроме того, женщина, проживая в США, неоднократно участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье о госизмене. Суд арестовал женщину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух агентов спецслужб Украины задержали под Луганском. Они шпионили за российской армией с самого начала спецоперации.
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