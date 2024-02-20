«Основания есть»: Лукашенко высказался об угрозе третьей мировой войны

Белорусский лидер отметил, что мир сегодня охватил информационный поток на данную тему.

Основания для опасений по поводу начала третьей мировой войны есть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности, его слова приводит агентство БелТа в Telegram-канале.

«Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что не существует таких стран и народов, которые последние десятки лет чувствовали себя в полной безопасности. И сейчас военная сила снова стала главным аргументом решения вопросов в мире, будто Первая и Вторая мировые войны не стали причинами миллионных потерь и ужасов.

Белорусский президент вместе с тем заявил о неспокойной ситуации в Европе, включая и территорию возле границ республики. Слова Лукашенко приводит Telegram-канал «Пул первого». На фоне операций НАТО в странах Евросоюза возле Белоруссии и России размещены порядка 32 тысяч военных контингентов объединенных ВС блока и США. Это больше одной тысячи единиц бронетехники, около 160 артсистем и минометов, а также 235 самолетов и вертолетов, добавил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко рассказал о задержании диверсантов со взрывчаткой на границе с Белоруссией. По словам президента республики, подобные инциденты становятся почти регулярными.