«Основания есть»: Лукашенко высказался об угрозе третьей мировой войны

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Лукашенко: у границ России и Белоруссии находятся 32 тысячи военных НАТО

«Основания есть»: Лукашенко высказался об угрозе третьей мировой войны

Фото: www.globallookpress.com / Nir Alon

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Белорусский лидер отметил, что мир сегодня охватил информационный поток на данную тему.

Основания для опасений по поводу начала третьей мировой войны есть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности, его слова приводит агентство БелТа в Telegram-канале.

«Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что не существует таких стран и народов, которые последние десятки лет чувствовали себя в полной безопасности. И сейчас военная сила снова стала главным аргументом решения вопросов в мире, будто Первая и Вторая мировые войны не стали причинами миллионных потерь и ужасов.

Белорусский президент вместе с тем заявил о неспокойной ситуации в Европе, включая и территорию возле границ республики. Слова Лукашенко приводит Telegram-канал «Пул первого». На фоне операций НАТО в странах Евросоюза возле Белоруссии и России размещены порядка 32 тысяч военных контингентов объединенных ВС блока и США. Это больше одной тысячи единиц бронетехники, около 160 артсистем и минометов, а также 235 самолетов и вертолетов, добавил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко рассказал о задержании диверсантов со взрывчаткой на границе с Белоруссией. По словам президента республики, подобные инциденты становятся почти регулярными.

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