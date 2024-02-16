Лукашенко: на границе с Белоруссией задержаны диверсанты со взрывчаткой

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

По словам главы республики, подобные инциденты становятся почти регулярными.

Лукашенко: на границе с Белоруссией задержаны диверсанты со взрывчаткой

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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На украинско-белорусской границе задержаны диверсанты, которые перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории России и Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По слова белорусского лидера, подобные попытки проникнуть на территорию страны происходят регулярно, и приграничные службы всегда начеку.

«Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси», — приводит слова руководителя государства «Белта».

Лукашенко также отметил, что видит в сложившейся ситуации, в том числе, влияние Запада, который в случае якобы поражения России уже пообещал Польше часть земель Белоруссии. Такие разговоры ведет беглая белорусская оппозиция.

«А западную Беларусь мы должны — до Минска, как вы знаете, граница была — отдать Польше. Это новые „дэмакратычныя ўлады вядуць перамовы“ на Западе», — указал Лукашенко, подчеркнув, что страна не доставляет проблемы своим соседям, но и себя в обиду давать не будет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной.

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