Остановилось сердце: умер чемпион мира по футболу Андреас Бреме

Спортсмен скончался на 64-м году жизни.

Умер чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной Германии Андреас Бреме в возрасте 63 лет. Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что у Бреме остановилось сердце. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но безрезультатно. В результате футболист скончался в Мюнхене в ночь на 20 февраля. Смерть подтвердила его вторая половинка Сюзанна Шефер.

Андреас Бреме забил решающий гол в финале чемпионата мира по футболу 1990 года в Италии. На 85-й минуте игры сборная ФРГ со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины. В 1991 году Бреме выиграл также кубок УЕФА.

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