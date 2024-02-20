Остановилось сердце: умер чемпион мира по футболу Андреас Бреме

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Евгения Романова
Евгения Романова 116 0

Умер чемпион мира по футболу немец Андреас Бреме

Остановилось сердце: умер чемпион мира по футболу Андреас Бреме

Фото: www.globallookpress.com / JÃ¼rgen Fromme/firo Sportphoto

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Спортсмен скончался на 64-м году жизни.

Умер чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной Германии Андреас Бреме в возрасте 63 лет. Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что у Бреме остановилось сердце. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но безрезультатно. В результате футболист скончался в Мюнхене в ночь на 20 февраля. Смерть подтвердила его вторая половинка Сюзанна Шефер.

Андреас Бреме забил решающий гол в финале чемпионата мира по футболу 1990 года в Италии. На 85-й минуте игры сборная ФРГ со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины. В 1991 году Бреме выиграл также кубок УЕФА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев. Коллеги запомнили кинодеятеля как яркого профессионала и замечательного человека.

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