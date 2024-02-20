Умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

Коллеги запомнили кинодеятеля как яркого профессионала и замечательного человека.

Умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев

Фото: Из открытых источников

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На 54-м году жизни скончался кинопродюсер и сценарист Константин Воробьев умер на 54-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

В числе его самых заметных картин — работа над сценарием военно-исторического драматического фильма «Брестская крепость».

«Коллеги запомнили Константина Ивановича как яркого профессионала и замечательного человека. Выражаем соболезнование его родным и близким. Светлая ему память», — сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Воробьев был обладателем множества премий и наград, в том числе премии президента Белоруссии «За духовное возрождение» и медали «За безупречную службу».

Причина смерти кинодеятеля не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер эстрадный певец Гусейн Манапов. Одной из его самых популярных композиций стала — «А ты как желтый лист увянешь».

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