Пальчики оближешь: какой вкусный и быстрый десерт можно сделать из творога

Небольшое количество ингредиентов потребуется для приготовления этой сладости.

Отрицать пользу творога бессмысленно. Всем известно, что он богат кальцием. Этот продукт достаточно вкусный сам по себе, но из него можно сделать потрясающий десерт, рассказывает издание utro.ru.

Для приготовления вам понадобится 250 граммов творога, 120 граммов сметаны жирностью 20%, 50 граммов сахарной пудры, 100 граммов печенья, джем или конфитюр для украшения. По желанию можно также добавить ягоды или пищевой краситель для яркости.

Способ приготовления

Миксером необходимо перемешать до однородности несколько компонентов — творог, сметану и сахарную пудру. На этом этапе можно добавить в получившуюся смесь ягоды или краситель.

Затем раскрошите печенье и начните выкладывать десерт в стакан: слой крема, затем слой печенья. Повторяйте слои, пока стакан не наполнится.

Важно, чтобы слой крема шел первым! Осталось лишь украсить ваше творение джемом и можно подавать его к столу. Приятного аппетита!

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