Полицейские задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Правоохранители задержали руководителей Всероссийского общества глухих. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации.

Согласно имеющимся сведениям, задержаны больше шести представителей правления, среди которых — президент ВОГ Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, помощник президента Михаил Брагин, а также бывший вице-президент Вадим Иванченко. Причины, по котором произошли задержания, не сообщаются.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», — известили в ВОГ, отметив, что общество продолжает работать в штатном режиме.

ВОГ — самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху. Была создана в 1926 году. С 2007 года имеет консультационный статус при Экономическом и социальном совете ООН.

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