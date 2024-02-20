«За деньги стал иудой»: Сальдо раскрыл, кто его пытался отравить

Все произошло в августе 2022 года.

Человек из ближнего окружения отравил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом рассказал сам глава региона в Telegram-канале.

Он напомнил, что произошло все в августе 2022 года. Губернатор сказал о плохом состоянии, после чего сразу же потерял сознание. Очнулся он только через 15 дней в клинике Склифософского в Москве.

«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял — за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален», — написал Сальдо.

В дальнейшем выяснилось, что для отравления использовался опасный боевой химикат рицин, токсичность которого в несколько раз превышает цианистый калий.

Губернатор подчеркнул, что киевский режим таким образом пытается запугать Россию и ее новые регионы, в частности, ведь ВСУ не достигают реальных успехов на поле боя. Однако ничего у Украины не выйдет, отметил Сальдо. Властям этой страны придется ответить «за терроризм и нарушение обычаев войны».

В начале августа 2022 года стало известно, что Сальдо погружен в медикаментозную кому, а его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Точную причину госпитализации не называли. Предполагалось, что ухудшение самочувствия Сальдо спровоцировало тяжелое физическое и психическое перенапряжение, которые политик перенес за последние месяцы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны раскрыли причины госпитализации Сальдо 9 августа 2022 года. Результаты лабораторных исследований показали, что в пробах присутствует рицин, включенный в Первый список КЗХО. Еще стало известно об отравлении главы ЛНР Леонида Пасечника.