«За деньги стал иудой»: Сальдо раскрыл, кто его пытался отравить

|
Евгения Романова
Евгения Романова 100 0

Сальдо рассказал, что его отравил в 2022 году иуда из ближнего окружения

«За деньги стал иудой»: Сальдо раскрыл, кто его пытался отравить

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Все произошло в августе 2022 года.

Человек из ближнего окружения отравил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом рассказал сам глава региона в Telegram-канале.

Он напомнил, что произошло все в августе 2022 года. Губернатор сказал о плохом состоянии, после чего сразу же потерял сознание. Очнулся он только через 15 дней в клинике Склифософского в Москве.

«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял — за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален», — написал Сальдо.

В дальнейшем выяснилось, что для отравления использовался опасный боевой химикат рицин, токсичность которого в несколько раз превышает цианистый калий.

Губернатор подчеркнул, что киевский режим таким образом пытается запугать Россию и ее новые регионы, в частности, ведь ВСУ не достигают реальных успехов на поле боя. Однако ничего у Украины не выйдет, отметил Сальдо. Властям этой страны придется ответить «за терроризм и нарушение обычаев войны».

В начале августа 2022 года стало известно, что Сальдо погружен в медикаментозную кому, а его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Точную причину госпитализации не называли. Предполагалось, что ухудшение самочувствия Сальдо спровоцировало тяжелое физическое и психическое перенапряжение, которые политик перенес за последние месяцы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны раскрыли причины госпитализации Сальдо 9 августа 2022 года. Результаты лабораторных исследований показали, что в пробах присутствует рицин, включенный в Первый список КЗХО. Еще стало известно об отравлении главы ЛНР Леонида Пасечника.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:35
Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего латиноамериканского турне
14:29
МВД России задержало трех хакеров из группировки SugarLocker
14:26
В Швеции заявили об устойчивости России на Украине: «Может восстановить силы»
14:19
Украинский самолет МиГ-29 сбит в Херсонской области
14:15
Суд в Амстердаме поддержал бывших акционеров ЮКОСа в споре с Россией
14:11
Пальчики оближешь: какой вкусный и быстрый десерт можно сделать из творога

Сейчас читают

Путин исключил Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса»
«Сцена лечит»: как Баринов смог отыграть спектакль с переломом отростка позвоночника
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок