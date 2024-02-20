Илон Маск оценил состояние пациента с вживленным чипом: «Прогресс хороший»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

Маск: человек с чипом в мозге может силой мысли управлять компьютерной мышью

Илон Маск оценил состояние пациента с вживленным чипом: «Прогресс хороший»

Фото: LUDOVIC MARIN / ТАСС

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Неужели эксперимент амбициозного миллиардера начал давать результаты?

Человек с вживленным в мозг имплантатом нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink способен силой мысли управлять компьютерной мышью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского миллиардера.

Илон Маск впервые вживил чип с мозг человека в январе текущего года. Устройство закрепили за ухом, чтобы оно считывало мысли. Таким образом, по мнению предпринимателя, возможно упростить контроль цифровых устройств.

Первые результаты, по утверждениям Маска, появились уже спустя несколько недель.

«Прогресс хороший, пациент, судя по всему, полностью восстановился, с нейронными эффектами, о которых нам известно. Пациент способен перемещать мышку по экрану, просто думая», — цитирует СМИ заявление основателя Spaces X.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SpaceX выведет с орбиты порядка 100 старых спутников Starlink.

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