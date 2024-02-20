Госдума приняла законопроект о самозапрете на кредиты и займы

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Госдума дала россиянам право на самозапрет кредитов с марта 2025 года

Госдума приняла законопроект о самозапрете на кредиты и займы

Фото: Зотов Алексей / ТАСС

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На что направлена инициатива?

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект, предоставляющий россиянам право с 1 марта 2025 года устанавливать в кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. Документ обнародован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Цель проекта — защитить россиян от мошенничества, в том числе выдачи кредитов без согласия официального клиента. Инициатива создана после многочисленных обращений граждан. Однако самозапрет не распространяется на автокредиты, а также ипотечные и образовательные с госсподдержкой кредиты.

Установить или снять запрет можно, подав неопределенное количество раз заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ. Эта возможность должна быть обеспечена со дня доработки и настройки его автоматизированной информационной системы, но не позднее 1 сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. За него проголосовали 396 депутатов.

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