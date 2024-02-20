Проект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов прошел первое чтение

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

За него проголосовали 396 депутатов.

Проект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов прошел первое чтение

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. Документ обнародован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Внести в федеральный закон… „О рекламе“…следующие изменения: …не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента», — говорится в постановлении Госдумы.

Проект был внесен в ГД еще на прошлой неделе. Сегодня, 20 февраля, за его принятие проголосовали 396 депутатов.

Правки предлагается внести в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», «О рекламе» и «О средствах массовой информации». В том числе документ запрещает рекламировать информресурсы иноагентов. Согласно пояснительной записки, проект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов. Документ обязывает онлайн-платформы выявлять и удалять противоправный контент.

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