МВД России переобъявило в розыск брата Алексея Навального*

Брат блогера Алексея Навального* Олег переобъявлен в розыск в России. Информация о нем появилась в официальной базе министерства внутренних дел (МВД) РФ.

«Навальный Олег Анатольевич. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе полиция.

При этом в МВД не уточнили, о какой статье речь. В ТАСС сообщили, что речь может идти о новом уголовном деле в отношении Олега Навального.

В 2021 году брат оппозиционера был осужден за нарушение санитарных норм во время незаконной акции в Москве. Тогда ему дали условный срок, суд также запретил менять постоянное или временное место жительства и обязал приходить на регистрацию в специализированный орган. Однако, как сообщалось, Олег Навальный не посещал орган более 30 суток и вообще собирался улететь на Кипр.

Позднее МВД объявило его в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федор Щербаков, являющийся генеральным директором киностудии «Ленфильм», был объявлен в розыск.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму