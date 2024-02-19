Директор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен в розыск

Федор Щербаков, являющийся генеральным директором киностудии «Ленфильм», объявлен в розыск. Карточка с его информацией появилась в официальной базе МВД России.

Из данных полиции следует, что Щербаков разыскивается в рамках уголовной статьи. Однако, какой именно, не уточняется.

Известно, что Федор Щербаков является генеральным директором «Ленфильма» с сентября 2020 года. Тогда он сменил на этом посту исполнявшую обязанности Инессу Юрченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* разыскивают в рамках уголовной статьи.

* — признан иностранным агентом в России