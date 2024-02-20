Целился в голову: появились подробности стрельбы возле гимназии в Петербурге

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Момент стрельбы у гимназии Петербурга попал на видео

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

По факту стрельбы возле гимназии № 622 в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сообщение об этом появилось Telegram-канале Следственного комитета России.

Согласно информации ведомства, 20 февраля утром неизвестный выстрелил в голову 42-летнего водителя иномарки, стоящей возле учебного заведения, и скрылся с места. Пострадавшему оказана помощь на месте, его госпитализировали в одну из больниц Северной столицы. О степени тяжести ранения не сообщается.

На месте работают правоохранители, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы.

Также, по информации 5-tv.ru, пострадавший — водитель адвоката, который привез в школу двоих детей своего нанимателя. Дети не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что три человека пострадали при дорожном конфликте со стрельбой в Москве.

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