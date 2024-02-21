Вызывает рак и бесплодие: назван самый вредный напиток для женщин

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 12 0

Хирург Умнов: употребление пива грозит женщинам бесплодием

Вызывает рак и бесплодие: назван самый вредный напиток для женщин

Фото: www.globallookpress.com / photorevolution

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Врач предостерег прекрасную половину человечества от злоупотребления популярного во всем мире продукта.

Считается, что из-за большего количества пива у мужчин появляются женские очертания в фигуре. Означает ли то, что этот напиток безопасен для девушек? Хирург Александр Умнов подробно ответил на этот вопрос.

Этот напиток способен разрушить капилляры на лице, из-за чего кожа будет выглядеть неровной и несвежей. Также из-за частого употребления пива у женщины повышается риск развития онкологии.

«Пиво у женщин нарушает гормональный фон, из-за чего возникают проблемы с лишним весом, развиваются гинекологические заболевания. Негативное влияние пива на женский организм еще в том, что нарушается менструальный цикл, иногда месячные вовсе исчезают. Женщина не может забеременеть, если же беременность и наступает, то высока вероятность выкидыша», — разъяснил Умнов в беседе с NEWS.ru.

Прекрасная половина человечества может потерять часть своей красоты благодаря этому напитку. Могут появиться мужеподобные черты, пропадает талия и увеличится растительность на теле. Кроме того, пенный напиток крайне противопоказан женщинам в положении и кормящим матерям.

Ранее 5-tv.ru писал об алкоголе, который способен вызвать бесплодие.

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