Все согласовано: что решила Россия по вопросу поставок бананов из Эквадора

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 48 0

Россельхознадзор согласовал сертификацию бананов с пяти предприятий Эквадора

Все согласовано: что решила Россия по вопросу поставок бананов из Эквадора

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пропадут ли с полок эти полезные фрукты?

Россельхознадзор согласовал сертификацию бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора. Об этом сообщает ТАСС.

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России», — говорится в сообщении ведомства.

В начале февраля Россельхознадзор сообщил о систематических выявлениях в бананах из Эквадора опасного вредителя — мухи-горбатки. В связи с этим российское ведомство обратилось с просьбой приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Позднее Эквадор предоставил России техническое обоснование, чтобы Москва могла пересмотреть ограничение на импорт бананов.

Посол Эквадора в РФ поблагодарил российскую сторону за предложенное решение. Также он заверил, что обеспечение безопасности поставляемых в Россию бананов — это прямая обязанность надзорного ведомства страны, которое приняло соответствующие меры в отношении предприятий, допустивших нарушения.

После устранения нарушений, проведенных проверок и экспертиз сертификация была согласована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем для магазинов оборачиваются съеденные до покупки продукты.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
Более 2,5 миллионов россиян хотят принять участие в онлайн-выборах президента
17:32
В Крыму пытаются поймать опасного морского хищника: «Тревожный сигнал»
17:20
Mob wife — стиль «жены мафиози»: как внедрить новый тренд в свой образ
17:02
В ЕК думают, как защитить штаб-квартиру от дронов: «Это угроза безопасности»
16:52
«Плохо подготовились»: как последствия конфликта на Украине повлияли на Германию
16:50
«Должна быть душа»: Леонид Дзюник похвалил песню рэпера ST

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Россию
Стрельба в Петербурге: киллер открыл огонь по водителю адвоката на глазах у детей
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок