Все согласовано: что решила Россия по вопросу поставок бананов из Эквадора

Пропадут ли с полок эти полезные фрукты?

Россельхознадзор согласовал сертификацию бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора. Об этом сообщает ТАСС.

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России», — говорится в сообщении ведомства.

В начале февраля Россельхознадзор сообщил о систематических выявлениях в бананах из Эквадора опасного вредителя — мухи-горбатки. В связи с этим российское ведомство обратилось с просьбой приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Позднее Эквадор предоставил России техническое обоснование, чтобы Москва могла пересмотреть ограничение на импорт бананов.

Посол Эквадора в РФ поблагодарил российскую сторону за предложенное решение. Также он заверил, что обеспечение безопасности поставляемых в Россию бананов — это прямая обязанность надзорного ведомства страны, которое приняло соответствующие меры в отношении предприятий, допустивших нарушения.

После устранения нарушений, проведенных проверок и экспертиз сертификация была согласована.

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