Минюст внес «Радио Свобода»* в перечень нежелательных в России НПО

Радиовещательная организация «Радио Свобода»* включена Министерством юстиции РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Решение было принято 2 февраля 2024 года Генеральной прокуратурой России.

«Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) („Радио Свободная Европа/Радио Свобода“, „РСЕ/РС“) (США)Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) („Радио Свободная Европа/Радио Свобода“*, „РСЕ/РС“) (США)», — говорится в сообщении.

«Радио Свобода» — организация, которая финансируется правительством США. Попечителем является Агентство США по глобальным медиа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность британской НПО. Ресь об Internetonal Transport Workers Federation**.

* — СМИ, признанные в РФ иноагентами, признана нежелательной на территории РФ.

** — признана нежелательной на территории РФ.