Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность британской НПО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 6 0

Решение объясняется тем, что лидеры организации выступают с резкими антироссийскими заявлениями.

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность британской НПО

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Деятельность Internetonal Transport Workers Federation* — британской неправительственной организации (НПО), в которой состоят транспортные рабочие, признана нежелательной в РФ. Об этом сообщила пресс-служба российской Генпрокуратуры в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что надзорное ведомство провело проверку, в рамках которой был принято соответствующее решение. Оно мотивировано тем, что лидеры НПО после начала спецоперации на территории Украины неоднократно выступали с заявлениями антироссийского характера и критиковали действия Россия. Отмечается, что НПО формирует в иностранном информационном пространстве негативный образ страны.

Кроме того организация проводила работы для введения максимальным числом государств запрета на заход в морские порты российских кораблей. Были зафиксированы факты срыва разгрузки судов из РФ в иностранных портах подконтрольными Transport Workers Federation профсоюзами.

Известно, что НПО собирала денежные средства для последующей отправки их на нужды ВСУ. С февраля 2022 года организация поставила подконтрольным Украине структурам свыше 500 тысяч долларов.

В Генпрокуратуре в заключение подчеркнули, что деятельность Transport Workers Federation представляет угрозу российскому конституционному строю.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Женеве временно закрыли штаб-квартиру ООН.

* — признана нежелательной на территории РФ

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